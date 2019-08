Fortuna Düsseldorf verlängert mit Stammspieler Ayhan

Düsseldorf (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Abwehrspieler Kaan Ayhan vorzeitig bis 2022 verlängert. Das teilte die Fortuna am Mittwoch mit. Der bisherige Vertrag des türkischen Nationalspielers galt bis 2021. «Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht, was eine große Wertschätzung bedeutet. Wir haben hier noch einiges zu erreichen und ich will ein Teil davon sein», sagte Ayhan.

Von dpa