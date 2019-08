Historischer Kornspeicher abgebrannt

Schwelm (dpa/lnw) - Der historische Kornspeicher des Rittergutes Haus Martfeld in Schwelm (Ennepe-Ruhr-Kreis) ist in der Nacht zu Mittwoch abgebrannt. Das Dach sei komplett eingestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht. An dem historischen Gebäude in Holzbauweise, entstand «massiver Gebäudeschaden», wie die Polizei mitteilte. Die 55 Einsatzkräfte konnten allerdings verhindern, dass das Feuer auf andere Schlossgebäude übergriff. Gegen 2 Uhr morgens war das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Von dpa