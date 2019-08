Schüsse in Gladbeck und auf A42 in Duisburg: Zwei Festnahmen

Dabei soll den Angaben zufolge auf den 48-jährigen Mann im Auto geschossen worden sein. Der mutmaßliche Schütze flüchtete dann mit mehreren Personen auf die A42 in Richtung Duisburg. Der 48-Jährige verfolgte die Gruppe und soll dann zurückgeschossen haben. Den ersten Erkenntnissen nach gab es keine Verletzte.

Gegen den 48-Jährigen erließ ein Richter Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Ein 35-Jähriger, der in Gladbeck geschossen haben soll, sei vergangenen Donnerstag mit einem Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Weißenfels in Sachsen-Anhalt gefasst worden. Die Ermittlungen dauerten weiter an.