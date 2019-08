Ferrari kracht in Whiskey-Transporter

Durch den Unfall verlor der Transporter die Ladung amerikanischen Whiskeys, der in einen Graben auslief, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Deshalb wurde die Erde an der Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Herzebrock-Clarholz und Oelde bis zum Mittwochmittag mit einem Bagger abgetragen. Zwei der drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Dortmund waren für den Verkehr frei. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf eine halbe Million Euro. Der Ferrari-Fahrer sei auf der ganz linken Spur gefahren, als plötzlich der hintere, rechte Reifen platzte. Für die Bergung, die Ermittlungen und die Reinigung der Fahrbahn waren mehrere Stunden erforderlich. Der Verkehr staute sich zeitweise auf etwa fünf Kilometer Länge.