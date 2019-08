Rotterdam statt Salzburg: Blinder Passagier auf Schiff

Düsseldorf (dpa/lnw) - Als blinder Passagier gefahren - und dann auch noch in die falsche Richtung: Die Polizei hat in Düsseldorf einen 46-Jährigen Koblenzer aus einem Güterschiff geholt, das auf dem Rhein nach Rotterdam unterwegs war. Damit hatte der Mann das falsche Schiff erwischt - sein Reiseziel war nämlich Salzburg in Österreich, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Von dpa