Autofahrer blockieren Rettungsgasse: Polizei zeigt sie an

Köln (dpa/lnw) - Die Polizei hat nach einem Verkehrsunfall auf der A3 im Kreuz Leverkusen am Montag Anzeigen gegen drei Gaffer und zwei weitere Autofahrer geschrieben, die die Rettungsgasse blockiert hatten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren bei dem Unfall gegen 8.30 Uhr vier Personen verletzt und sieben Fahrzeuge beschädigt worden, nachdem ein 18-Jähriger am Stauende die Spur gewechselt und eine Kettenreaktion ausgelöst hatte. Die A3 Richtung Oberhausen war zeitweise gesperrt.