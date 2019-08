Bahnstrecken im Ruhrgebiet wegen Bauarbeiten teils gesperrt

Köln (dpa/lnw) - Bahnreisende im Ruhrgebiet müssen sich ab Freitag vermehrt auf Einschränkungen einstellen. Wie die Deutsche Bahn am Dienstag bekanntgab, wird es zwischen dem 30. August und dem 11. November 2019 vor allem an den Wochenenden zu Streckensperrungen in Gelsenkirchen, Wanne-Eickel und Essen kommen. Grund dafür seien Bauarbeiten an Weichen, Oberleitungen und Brücken.

Von dpa