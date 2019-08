Flughäfen mit Ferienverkehr zufrieden: «Chaos ausgeblieben»

Auf dem größten nordrhein-westfälischen Flughafen starteten oder landeten in der Ferienzeit mehr als 3,9 Millionen Passagiere. Das waren den Angaben zufolge 4,3 Prozent mehr als in den Sommerferien 2018. In Köln/Bonn wurden gut 2 Millionen Fluggäste gezählt, davon allein 135 000 am vergangenen Wochenende. Es habe zu keinem Zeitpunkt längere Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen gegeben. «Bei 99 Prozent der Passagiere betrug die Wartezeit weniger als zehn Minuten», sagte Geschäftsführer Johan Vanneste.