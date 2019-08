Evangelische Gemeinde verhüllt Kreuz für jüdischen Chor

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vor dem Auftritt eines jüdischen Chores bei einem Sonntagsgottesdienst in einer evangelischen Kirche in Düsseldorf ist das Kreuz im Altarraum verhängt worden. Dies sei von der jüdischen Gemeinde «dringend gewünscht» worden, erklärte die Emmaus-Kirchengemeinde in Düsseldorf am Dienstag. Die Pfarrerin der Christuskirche sei dem ausnahmsweise entgegengekommen, um zu verhindern, dass der Gottesdienst samt Konzert ausfalle. Die «Rheinische Post» berichtete.

Von dpa