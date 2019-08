Unbekannte stehlen vier Bienenvölker

Neukirchen-Vluyn (dpa/lnw) - In Neukirchen-Vluyn bei Moers sind vier Bienenvölker gestohlen worden. Die unbekannten Diebe trennten die Bienenkästen vom Untergestell ab und verstopften anschließend die Eingänge, wie die Polizei am Dienstag berichtete. «Bleibt zu hoffen, dass die eine oder andere Biene doch einen Ausweg fand und ihren Unmut über den unfreiwilligen Umzug fleißig kundgetan hat», so die Beamten.

Von dpa