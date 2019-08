Pinkwart: Soli-Steuerpläne würden Firmen stark belasten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Soli-Pläne der Bundesregierung sind nach Berechnungen des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriums eine enorme Belastung für die Unternehmen im Land. Wenn der Soli, wie vom Bundeskabinett beschlossen, bei der Körperschaftssteuer beibehalten werde, koste das allein die Kapitalgesellschaften in NRW jährlich 370 Millionen Euro, kritisierte Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Montag in Düsseldorf.

Von dpa