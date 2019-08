Mehrere E-Scooter aus Kölner Weiher gefischt

Köln (dpa/lnw) - Knapp 70 Freiwillige haben am Sonntag bei einer Aufräum-Aktion weggeworfene E-Scooter aus einem Kölner See gefischt. Neben mehreren Leihfahrrädern hätten Taucher auf dem Grund des Aachener Weihers in Köln mindestens vier E-Scooter gefunden, sagte Organisator Christian Stock von der Initiative «Krake» («Kölner Rhein-Aufräum-Kommando-Einheit»). Scooter würden auch immer wieder in den Rhein geworfen, sagte Stock.

Von dpa