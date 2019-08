Mann überfällt Supermarkt: 35-Jähriger festgenommen

Remscheid (dpa/lnw) - Mit einem Küchenbeil bewaffnet hat ein 35-Jähriger einen Supermarkt in Remscheid überfallen. Der Täter wurde kurz nach dem Überfall festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der polizeibekannte Mann hatte am Samstagabend eine 42-jährige Kassiererin mit dem Beil bedroht und aufgefordert, ihm die Tageseinnahmen zu geben. Als diese der Forderung nicht sofort nachkam, hielt der Mann ihr das Beil an den Hals. Die Frau konnte fliehen und rief die Polizei.

Von dpa