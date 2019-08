Rettungsaktion: Über eine Million Liter für 300 Karpfen

Hennef (dpa/lnw) - Mit einer Pumpvorrichtung versucht die Feuerwehr in Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) seit Sonntagabend, einen nahezu ausgetrockneten Teich aufzufüllen und das Leben von mehr als 300 Karpfen zu retten. Der langwierige Rettungsversuch dauere voraussichtlich bis Montagabend, korrigierte ein Feuerwehrsprecher eine ursprüngliche Meldung. Demnach hatte die Feuerwehr damit gerechnet, den Einsatz bereits am Montagmittag beenden zu können. Der Umfang des Einsatzes gestalte sich zudem größer, als gedacht. Bis zum Abend rechnet die Feuerwehr damit, über eine Million Liter Wasser in den großen Fischteich zu pumpen.

Von dpa