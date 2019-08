Entwischte Giftschlange: Experten wollen ins Haus gehen

Herne (dpa/lnw) - Im Fall der in Herne entwischten Giftschlange wollen Experten am Montag nachsehen, ob die Kobra an einem der ausgelegten Klebebänder hängen geblieben ist. An der Begehung sollen neben Mitarbeitern des Ordnungsamts auch Schlangenexperten teilnehmen, sagte Stadtsprecher Christoph Hüsken. Hinweise auf den Aufenthaltsort der Schlange erhoffen sich die Experten auch durch ausgestreutes Mehl, in dem die Schlange möglicherweise Kriechspuren hinterlassen hat.

Von dpa