Mann angefahren und lebensgefährlich verletzt: Festnahme

Bonn (dpa/lnw) - Ein 19-Jähriger ist in der Bonner Innenstadt am frühen Sonntagmorgen von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Nach dem Vorfall wurde die 24 Jahre alte Fahrerin des Autos festgenommen, teilte die Polizei mit. Es wurde den Angaben zufolge eine Mordkommission eingerichtet. Angaben zum Hergang des Geschehen machte die Polizei nicht. Die Staatsanwaltschaft habe die Informationshoheit, teilte die Polizei mit. Es werde in alle Richtungen ermittelt, auch, ob Absicht im Spiel gewesen sein könnte, hieß es weiter.

Von dpa