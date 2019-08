AnnenMayKantereit will sich musikalisch weiterentwickeln

Die Band war 2011 von Christopher Annen, Henning May und Severin Kantereit gegründet worden und füllt inzwischen große Hallen. Mit Hits wie «Oft gefragt» oder «Pocahontas» wurden die Musiker im deutschsprachigen Raum bekannt. In welche musikalische Richtung es künftig geht, ließ Annen offen: «Wir nehmen uns nicht vor, in Zukunft so klingen zu müssen wie vor vier Jahren. Das wäre fatal.»