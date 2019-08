Leiche bei Waldbrand entdeckt: Mann zwischen 40 und 60

Plettenberg (dpa/lnw) - Bei der während Löscharbeiten im Wald entdeckten Leiche in Plettenberg handelt es sich um die eines Mannes. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll der Tote zwischen 40 und 60 Jahren alt gewesen sein, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit. Eine Obduktion am Montag soll nun die Identität des Mannes klären und ob er durch den Brand ums Leben gekommen ist.

