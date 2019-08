Pokalduell FC Bayern beim VfL Bochum live bei Sport1

Berlin (dpa/lby) - Das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal von Titelverteidiger FC Bayern München beim VfL Bochum wird am 29. Oktober bei Sport1 live im Free-TV gezeigt. Das prestigeträchtige Borussia-Duell zwischen Dortmund und Mönchengladbach wird die ARD am 30. Oktober ab 20.45 Uhr live übertragen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle 16 Spiele live.

Von dpa