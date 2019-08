Mehr Crystal-Meth-Funde: NRW wird zum Transitland

Auch das Landeskriminalamt (LKA) berichtet von einem Anstieg der Fallzahlen: 153 Funde mit insgesamt 3,61 Kilogramm Crystal Meth gab es im Jahr 2018 durch die Polizei, teilte ein Sprecher des LKA mit. 2017 waren es lediglich 18 Fälle mit insgesamt 2,24 Kilogramm. Zuvor hatte die NRZ über Crystal-Meth-Funde berichtet.

Der Grund für die zunehmenden Funde in NRW ist offenbar eine Verlagerung der Meth-Produktion. «Bisher stammte der Stoff meist aus Kleinlaboren in Tschechien und anderen osteuropäischen Ländern. Jetzt wird zunehmend auch in den Niederlanden produziert», sagte der LKA-Sprecher. Nach Informationen der Zollfahndung seien die meisten NRW-Funde wohl für den Markt in Ostdeutschland bestimmt, Nordrhein-Westfalen fungiere als Transitland.

Insgesamt spiele Crystal Meth in NRW eine kleinere Rolle als andere Drogen, teilte das LKA mit. Demnach betrug der Meth-Anteil an der Gesamtmenge der durch die Polizei sichergestellten Betäubungsmittel 2018 nur 0,1 Prozent. «In Ostdeutschland stellt Meth ein viel größeres Problem dar», erklärte der Sprecher.