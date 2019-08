Vor den Ferien in den Urlaub: über 1200 Bußgelder in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein paar Tage Schule schwänzen und billiger ab in den Urlaub - diese Art der «Ferienverlängerung» ist 2018 in Nordrhein-Westfalen 1226 Mal mit Bußgeldern abgestraft worden. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Antwort des Schulministeriums auf eine Anfrage aus dem Düsseldorfer Landtag hervor. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um rund 28 Prozent (2017: 885).