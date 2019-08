Röttgermann: Fortuna nach fünf Jahren Bundesliga etabliert

Düsseldorf (dpa) - In den Augen von Vorstandschef Thomas Röttgermann wäre Fortuna Düsseldorf erst nach fünf Jahren ununterbrochener Erstliga-Zugehörigkeit auch in der Fußball-Bundesliga etabliert. «Dann haben wir die Rahmenbedingungen, die sehr gut sind», sagte Röttgermann der Deutschen Presse-Agentur vor dem Heimspiel-Auftakt der Fortuna an diesem Samstag gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr).

Von dpa