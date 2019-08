Ex-Daimlerchef Dieter Zetsche rückt in den Aldi-Süd-Beirat

Mülheim/Ruhr (dpa) - Gespräche über Discounterware statt teure Autos: Der frühere Daimler-Chef Dieter Zetsche zieht in den Beirat des Handelsriesen Aldi Süd ein. Das sagte eine Sprecherin der Discounterkette aus Mülheim an der Ruhr (NRW) auf Anfrage, zuvor hatte das «Manager Magazin» darüber berichtet. Im Mai war Zetsche aus dem Vorstand des schwäbischen Autoherstellers ausgeschieden, an dessen Spitze er gut 13 Jahre gestanden hatte.