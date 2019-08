Unfälle mit sechs Fahrzeugen auf der A2 bei Bielefeld

Bielefeld (dpa/lnw) - Auf der Autobahn 2 zwischen Bielefeld-Ost und Ostwestfalen/Lippe in Richtung Hannover ist es am Freitagmorgen innerhalb weniger Minuten zu Unfällen mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Laut Polizeiangaben kollidierten insgesamt sechs Pkw. Zwei Insassen wurden leicht verletzt, wie es in einer Polizei-Mitteilung hieß. Insgesamt gab es einen Sachschaden von rund 25 000 Euro.

Von dpa