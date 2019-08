Zeitungsbericht befeuert bei KlöCo Übernahmefantasien

Düsseldorf (dpa) - Erneut aufgeflammte Übernahmehoffnungen haben die Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co (KlöCo) am Donnerstag auf das höchste Niveau seit Ende Juni gehievt. Börsianer begründeten den Kurssprung mit einem «Handelsblatt»-Bericht, wonach der Industriekonzern Thyssenkrupp im Rahmen eines geplanten radikalen Umbaus Fusionsgespräche mit KlöCo führe, um die Stahlsparte zu stärken. Die Zeitung berief sich auf Konzernkreise. Thyssenkrupp wollte den Bericht am Donnerstagabend auf Anfrage nicht kommentieren.

Von dpa