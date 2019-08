Köln (dpa/lnw) - Beim WDR sind am Donnerstag zum zweiten Mal in dieser Woche Mitarbeiter in einen Warnstreik getreten. Der Schwerpunkt lag dabei laut einer Mitteilung des Deutschen Journalistenverbandes (DJV) in den Landes- und Regionalstudios. Insgesamt hätten 600 Mitarbeiter an den Warnstreikaktionen teilgenommen.

Von dpa