Erneut Warnstreik beim WDR

Köln (dpa/lnw) - Beim WDR sind am Donnerstag zum zweiten Mal in dieser Woche Mitarbeiter in einen Warnstreik getreten. Als Folge sei unter anderem die ARD-Sendung «Live nach 9» ausgefallen, stattdessen sei ein «Best of» gesendet worden, sagte eine WDR-Sprecherin in Köln. Ausgefallen seien zudem der Sportblock in «WDR Aktuell» sowie im WDR-Radio die Sendung «Der Tag um 12». Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Journalistenverband (DJV) hatten zu dem Warnstreik aufgerufen. Damit soll der Druck vor der vierten Runde der Tarifverhandlungen am Freitag erhöht werden.

Von dpa