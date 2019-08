Frauen stoppen wegen «Riesenspinne» an A33

Bielefeld (dpa/lnw) - Ausgerechnet nach einem Besuch in einem Wildpark entdeckten zwei Frauen aus Unna auf der Rückfahrt nach eigenen Angaben eine «Riesenspinne» in ihrem Wagen. Die 26 Jahre alten Freundinnen, die auch noch zwei Kinder an Bord hatten, stoppten am Mittwochabend auf dem Seitenstreifen der A33 bei Stukenbrock-Senne. Sie flüchteten aus dem Auto und riefen die Polizei, wie das Präsidium Bielefeld am Donnerstag mitteilte.

Von dpa