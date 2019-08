Brand in «KinderWelt» in Recklinghausen: Keine Verletzten

Recklinghausen (dpa/lnw) - In einer großen Halle mit einem Kinderspielplatz in Recklinghausen ist am Donnerstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr gab es keine Verletzten, wie eine Sprecherin der Einsatzkräfte sagte. Teile des Gebäudes, in der sich der Indoorspielplatz «KinderWelt» befindet, seien eingestürzt. Die Anlage sei am Morgen in Betrieb gewesen, nach ersten Erkenntnissen hätten aber alle Besucher das Gebäude verlassen können.