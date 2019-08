Dauer von Strafprozessen gesunken: Längere Zivilprozesse

Zivilprozesse an den Landgerichten ziehen sich dagegen inzwischen länger hin. Waren es 2017 noch 9,8 Monate, so stieg die Dauer 2018 schon auf 10,3 Monate. An den Amtsgerichten in NRW änderte sich die Dauer der Strafverfahren in den vergangenen Jahren dagegen kaum. 2018 und 2017 waren es im Schnitt 4,2 Monate - in den beiden Vorjahren 4,1 Monate.

Justizminister Peter Biesenbach (CDU) verwies darauf, dass die Länge von Gerichtsverfahren bundesweit gestiegen sei. Es handele sich dabei nicht um ein NRW-spezifisches Problem. In NRW würden Gerichtsverfahren außerdem überwiegend schneller als im Bundesdurchschnitt erledigt.

Als Gründe für längere Verfahren nannte er die zunehmende Komplexität und immer mehr Prozessbeteiligte. Bei den Zivilsachen schlügen zudem Klagewellen etwa zum VW-Abgasskandal zu Buche. Außerdem nähmen sich die Landgerichte inzwischen verstärkt seit Jahren vorliegende «Altverfahren» vor, die die Statistik kurzfristig verschlechterten.