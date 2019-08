Zwei Straßenbahnen kollidieren: Zwei Fahrgäste verletzt

Bochum (dpa/lnw) - Beim Zusammenstoß zweier Straßenbahnen in Bochum sind zwei Fahrgäste verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, kollidierten die Züge am Mittwochabend seitlich und sprangen aus den Schienen. Insgesamt befanden sich neun Fahrgäste und zwei Fahrer in den Bahnen, als der Unfall passierte. Die Verletzten kamen in eine Klinik. Technikern gelang es, die Züge wieder auf die Schienen zu setzen. Wie hoch der Schaden ist, stand am Abend noch nicht fest.

Von dpa