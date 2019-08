Auto kollidiert mit Straßenbahn: Vier Verletzte

Der Fahrer und der Beifahrer des Autos wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht, ebenso eine Frau, die in der Bahn gesessen hatte. Der Fahrer der Straßenbahn wurde den Angaben zufolge leicht verletzt: Er wurde wegen eines Schocks behandelt. Weil Unfälle mit Straßenbahnen häufig besonders folgenschwer seien, sei ein größeres Aufgebot an Rettungskräften im Einsatz gewesen, hieß es.