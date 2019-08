33-Jähriger bei Schlägerei lebensgefährlich verletzt

Der Verletzte musste zunächst von Ersthelfern, anschließend von eintreffenden Rettungskräften noch vor Ort reanimiert werden. Anschließend wurde er in eine Klinik gebracht. Wie es zu dem Streit kam, blieb zunächst unklar. Der an der Schlägerei beteiligte 31-Jährige wurde noch am Abend festgenommen.