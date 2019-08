83-Jähriger von Straßenbahn erfasst und getötet

Brühl (dpa/lnw) - Ein 83-jähriger Mann ist am Mittwoch in Brühl von einer Straßenbahn erfasst und getötet worden. Der Bahnfahrer hatte an einem Fußgängerüberweg eine Person auf den Gleisen stehen sehen, teilte die Polizei mit. Der 58-Jährige leitete sofort eine Notbremsung ein, konnte die Bahn jedoch nicht mehr rechtzeitig stoppen. Der Senior starb noch am Unfallort. Der Bahnfahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, die drei Fahrgäste blieben unverletzt.

Von dpa