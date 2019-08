Hauptversammlung bei Vapiano: Kritik von Aktionären möglich

Unlängst wollten die schlechten Nachrichten nicht abreißen: Vergangene Woche platzte vorerst der Verkauf des US-Geschäfts, was 20 Millionen Dollar einbringen sollte. Am Sonntag dann schmiss Vorstandschef Cornelius Everke hin und trat überraschend zum Monatsende zurück - er hatte ein umfassendes Sanierungsprogramm in die Wege geleitet. Beim Aktionärstreff dürfte er seinen letzten großen Auftritt haben. Die jetzige Aufsichtsratschefin Vanessa Hall, eine erfahrene Gastronomie-Managerin aus Großbritannien, soll im September übergangsweise das Zepter im Vorstand übernehmen.