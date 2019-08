Drei Verletzte bei Unfall auf Autobahn 45

Herborn (dpa/lhe) - Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der A45 in Mittelhessen verletzt worden. Auslöser war der Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrzeuge kollidierten am Dienstag in der Nähe von Herborn. Die Feuerwehr musste die beiden Insassen des Autos befreien. Eine Person davon wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Siegen (Nordrhein-Westfalen) geflogen. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die A45 in Richtung Hanau teilweise gesperrt. Die Arbeiten sollten bis in den Abend dauern. Zu den Verletzten und zur Unfallursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Von dpa