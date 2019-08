Lothar Matthäus meidet Computerspiele wegen seines Ehrgeizes

Köln (dpa) - Ex-Fußballprofi Lothar Matthäus (58) ist froh, dass es in seinen jungen Jahren keine Computerspiele gab. Sonst wäre er vermutlich zum «Zocker» geworden und hätte nächtelang durchgespielt, sagte Matthäus am Dienstag bei der Kölner Messe Gamescom. Um gut zu sein am Computer oder an der Konsole, müsse man nun mal viel Zeit investieren. Auch heute spiele er nicht. «Ich schütze mich ein bisschen, weil ich weiß, wie ich bin: Ich bin ehrgeizig.» Seine Kinder hätten im Teenie-Alter mitunter gezockt, «bis man morgens um vier den Stecker gezogen hat».

Von dpa