Havliza berichtet in Terrorprozess über Radikalisierung

Celle (dpa) - Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza hat im Terrorprozess gegen den mutmaßlichen IS-Deutschlandchef Abu Walaa als Zeugin zur Radikalisierung junger Menschen durch einen Mitangeklagten im Ruhrgebiet ausgesagt. Hintergrund der Aussage der CDU-Politikerin am Oberlandesgericht Celle am Dienstag war ihre Tätigkeit als Richterin in Düsseldorf vor ihrer Ernennung zur Ministerin in Hannover. Unter ihrem Vorsitz wurde 2017 ein Schüler aus Duisburg als Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat vom Oberlandesgericht Düsseldorf verurteilt.

Von dpa