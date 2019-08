30-Jährigen nach Tötung seiner Eltern angeklagt

Bonn (dpa/lnw) - Nach der Tötung seiner Eltern muss sich ein 30-Jähriger aus Weilerswist bald vor dem Bonner Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Bonn klagte den Sohn wegen zweifachen Mordes aus niedrigen Beweggründen an, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag mitteilte. Der Angeklagte soll seine Eltern, mit denen er in Weilerswist bei Bonn unter einem Dach lebte, Ende April mit zahlreichen Messerstichen angegriffen haben, weil er sich von ihrer Kritik «genervt gefühlt» habe und «einfach Ruhe haben» wollte.

Von dpa