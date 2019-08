Lkw-Auflieger mit 15 Tonnen Kupfer gestohlen

Bielefeld (dpa/lnw) - Der abgestellte Auflieger eines Lkw wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Bielefeld mitsamt einer Ladung von 15 Tonnen Kupfer gestohlen. Laut Polizeiangaben hat der Kraftfahrer in den frühen Morgenstunden den Auflieger, den er einige Stunden zuvor geparkt hatte, nicht mehr auf dem Stellplatz vorgefunden. Wie ein Zeuge der Polizei berichtete, hätten vier unbekannte Männer den Auflieger an einen Sattelzug gekoppelt und seien damit weggefahren. Der Zeuge habe nicht geahnt, dass es sich dabei um einen Diebstahl gehandelt hat. Die Polizei sucht nun nach dem Lkw sowie nach einem Kleintransporter, mit dem drei der mutmaßlichen Täter geflohen sind.

Von dpa