10.000 offene Stellen im öffentlichen Dienst

Düsseldorf/Berlin (dpa/lnw) - Mehr als 10.000 Stellen sind nach Angaben des Beamtenbunds dbb allein in Nordrhein-Westfalen unbesetzt. Die Auswirkungen auf die Bürger zeige eine repräsentative Befragung, teilte der dbb NRW in Düsseldorf mit. Über 60 Prozent von 2006 repräsentativ ausgewählten Befragten halten den Staat demnach für überfordert. Rund ein Drittel ist der Meinung, die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes habe abgenommen. Das geht aus einer am Dienstag in Berlin vorgestellten Befragung des Instituts Forsa hervor, die der dbb jährlich in Auftrag gibt.

Von dpa