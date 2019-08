Senior soll 73 Jahre alte Ehefrau schwer verletzt haben

Essen (dpa/lnw) - Ein 79-Jähriger aus Essen ist verdächtig, seine 73 Jahre alte Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung schwer verletzt zu haben. Am frühen Dienstagmorgen hatten Nachbarn Hilferufe gehört und die Polizei gerufen. Als die Beamten die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus betraten, fanden sie die Frau. Auch der Ehemann hielt sich in der Wohnung auf. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht, wie die Polizei berichtete.

Von dpa