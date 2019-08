Nach einzelnen Schauern wieder mehr Sonne in NRW

Offenbach (dpa/lnw) - Im Laufe der Woche zeigt sich in Nordrhein-Westfalen wieder öfter die Sonne. Es werde auch wärmer, hieß es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach. Demnach wird es am Dienstag zunächst noch wechselnd bewölkt. Meist soll es aber trocken bleiben. Nur im Nordwesten seien am Nachmittag noch vereinzelte und kurze Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen laut Wetterdienst maximal 23 Grad.

Von dpa