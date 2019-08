Für bessere Luft: Städte setzen auf schlauere Ampeln

So will die Stadt Wuppertal insgesamt vier Millionen Euro in intelligente Verkehrssteuerungssysteme investieren, etwa die Hälfte der Kosten wird von Fördermitteln des Bundes gedeckt, wie die Stadt am Montag mitteilte. Hagen bereite derzeit die Installation von Detektoren vor, die das Verkehrsaufkommen auf dem Innenstadtring über Bluetooth-Signale messen, sagte eine Sprecherin. Erfasst werden dann künftig verschlüsselte Signale von vorbeifahrenden Bluetooth-Geräten - etwa Smartphones oder im Auto verbauter Technik. Auch dieses Projekt wird vom Bundesverkehrsministerium gefördert.

In Wuppertal kommen solche Bluetooth-Detektoren bereits zum Einsatz, hier soll zusätzliche Technik die Erfassungsmöglichkeiten erweitern und noch präziser machen. In Zukunft sollen so auch Informationen über den Straßenzustand und über Staus ausgetauscht werden können. Wuppertals geplante Maßnahmen sehen unter anderem zudem eine App vor, die freie Parkplätze anzeigt.