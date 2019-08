Mann soll Mutter getötet haben: Unklar, ob schuldfähig

Moers (dpa/lnw) - Ein 41-Jähriger aus Moers steht im Verdacht, seine 70 Jahre alte Mutter getötet zu haben. Er wurde festgenommen. Ein Richter erließ einen Unterbringungsbefehl wegen Totschlags. Er ließ den Mann, der mit der Mutter in einer Wohnung lebte, in eine psychiatrische Klinik einweisen. Seine Schuldfähigkeit solle nun überprüft werden, sagte ein Sprecher der Polizei Duisburg am Montag.

Von dpa