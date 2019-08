BGH bestätigt Höchststrafe für syrischen Kriegsverbrecher

Karlsruhe (dpa) - Wegen Kriegsverbrechen in Syrien ist ein früherer Milizenführer rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. Die obersten Strafrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe verwarfen die Revision des Mannes, wie am Montag mitgeteilt wurde. Die Überprüfung des Urteils des Oberlandesgerichts Düsseldorf habe keinen Rechtsfehler ergeben. Dieses hatte im September 2018 auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. (Az. 3 StR 228/19)

Von dpa