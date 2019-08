Weitere Umweltspur für Düsseldorf - Rat entscheidet

Auf der von vielen Pendlern befahrenen, zweispurigen Einfallstraße soll dann nur noch eine Fahrbahn von Autos benutzt werden können. Die Umweltspur wäre reserviert für Busse, Taxen, Fahrzeuge mit drei Insassen, Fahrräder und elektronisch betriebene Fahrzeuge.

Seit April hat Düsseldorf zwei Umweltspuren. Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, Dieselfahrverbote zu verhindern. In Düsseldorf werden die Grenzwerte für Luftschadstoffe an mehreren Standorten - unter anderem an der Corneliusstraße - überschritten.