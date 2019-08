Hummels wieder im Dortmunder Mannschaftsrat

Dortmund (dpa) - Rückkehrer Mats Hummels ist beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund auf Anhieb wieder in den Mannschaftsrat aufgenommen worden. Der Weltmeister von 2014 gehört dem im Vergleich zur Vorsaison verkleinerten Gremium zusammen mit Kapitän Marco Reus, dessen Stellvertreter Lukasz Piszczek und Axel Witsel an. Das teilte der Club am Sonntag mit. Der 30 Jahre alte Hummels wurde auch zum dritten BVB-Kapitän ernannt.

Von dpa