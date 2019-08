Autofahrer kommt von Straße ab und prallt gegen Baum

Bad Essen (dpa/lni) - Ein Mensch ist in Bad Essen (Kreis Osnabrück) am Sonntagmorgen mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Er sei zuvor alleinbeteiligt aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Der oder die Verletzte sollte ins Krankenhaus gebracht werden. Die Straße im Ortsteil Wimmer, die weiter nach Amt Levern (Kreis Lübbecke) in Nordrhein-Westfalen führt, wurde gesperrt. Das Geschlecht und das Alter des Fahrenden waren der Polizei zunächst nicht bekannt.

Von dpa