Füchse Berlin siegen im Pokal klar gegen Krefeld

Berlin (dpa) - Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat in der ersten Runde des DHB-Pokals problemlos die erste Partie gewonnen. Am Samstag siegten die Berliner in Spenge gegen Zweitligaaufsteiger HSG Krefeld mit 35:22 (19:11). Bester Berliner Werfer war Kapitän Hans Lindberg mit neun Toren. Am Sonntag treffen die Füchse auf den Sieger der Partie TuS Spenge gegen TuS N-Lübbecke. Der Sieger dieser Partie steht dann im Achtelfinale.

Von dpa